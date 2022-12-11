İçerenköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. ​​​​​​​