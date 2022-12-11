Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Donduran Mahallesi'nde zeytin işçilerini taşıyan Muzaffer Gündoğdu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücünün eşi Hatice Gündoğdu hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
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