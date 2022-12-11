Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 02:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]
Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ula ilçesinde saat 02.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2022-12-11
Saat:02:29:24 TSİ
Enlem:37.078 N
Boylam:28.391 E
Derinlik:11.34 km
Detay:https://t.co/Cyveb4X65K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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