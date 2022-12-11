Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Keşan ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Y.A. ve L.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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