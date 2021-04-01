Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini 'bürokrat' olarak tanıtan bununla da kalmayıp 'Savunma Sanayi Genel Müdürlüğü' ismini kullanan suç örgütünü deşifre etti.

Tabela da silahlar da kurgu

Yapılan çalışmada şüphelilerin Savunma Sanayi Genel Müdürlüğü ismi ile faaliyet yürüttükleri, şirket binasını uzun namlulu silah izlenimi veren silahlar ile bina güvenliğini sağladıkları belirlendi.

'Devletin gizli işlerini yapıyoruz' imajı

Şirket logosu ve tabelalarını kamu kurumu izlenimi verecek şekilde oluşturan şüpheliler bu yöntemle kendilerini 'devletin gizli işlerini yapan kadro' olarak tanıttı.

Teknik donanımlı kişileri kandırıp çalıştırdılar

Örgüt bu izlenimle teknik donanıma sahip insanları sözde şirketlerinde işe başlattı. Gerçeği öğrenip şirketten ayrılmak isteyenlere ise akıl almaz yöntemlerle gözdağı verildi. Ayrılmak istenlerin otomobillerine kan lekesi bile sürülüyordu.

Şirket yöneticilerini dolandırıp hisseleri aldılar

Örgüt, bazı şirket yöneticilerini de aldatarak 'devlete bağış yapıyor izlenimiyle' şirket hisselerini üzerlerine aldı.

Çakarları, öncü-artçı korumaları bile vardı

Lüks restoranlara koruma ordusu ve koruma kıyafetli adamlarıyla giderek kendilerini bürokrat olarak tanıtan örgüt üyeleri çakarlı lüks makam araçları ile dolaşıyordu. Bu araçlara öncü ve artçı koruma araçları bile eşlik ediyordu.

Mali şube ekipleri harekete geçti ve çete çökertildi. Ankara'da 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda örgüt yöneticisi Hüseyin Mesut A., Serkan Y. ve Özgür Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Av tüfeklerine uzun namlulu silah görünümü verdiler

Şüphelilerin evlerinde ve sözde şirkette yapılan aramada 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 550 bin lira nakit para ve çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.