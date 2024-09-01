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Türkiye
AA 01.09.2024 19:51

Savaş Kıratlı hayatını kaybetti

Eski TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Savaş Kıratlı hayatını kaybetti.

Savaş Kıratlı hayatını kaybetti

Türk basınının duayen isimlerinden olan Savaş Kıratlı bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıratlı'nın cenazesi, 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye'nin Sesi Radyosunda uzun yıllar yöneticilik yapan Kıratlı, ardından TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulundu. Kıratlı, TRT Dış Yayınlar Dairesi başkanıyken 1996'da emekliye ayrıldı.

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