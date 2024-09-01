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Türkiye
DHA 01.09.2024 16:27

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Su altında kalan caddeler nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı.

Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

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