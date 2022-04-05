Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde 1100 su kaplumbağası ele geçirdi. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir otomobil Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirildi.
X-ray taramasına ardından da arama hangarına sevk edilen araç içinden indirilmeye çalışılan iki poşete el konuldu.
Ekiplerce söz konusu poşetlere gizlenmiş 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Su kaplumbağalarını ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma sürüyor.
Etiketler: Artvin
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