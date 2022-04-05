Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 190,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 190 kilo 600 gram skunk bulundu.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan suç örgütünün, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Tuzla'da seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda, sürücü gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, 190 kilo 600 gram skunk bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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