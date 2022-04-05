Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kabloları keserek eriten iki kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.
Çobanisa ve Sarayköy arasındaki bölgede nakil hattı kablolarını keserek eriten S.A ve Y.Ş isimli 2 şüpheli, Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.
S.A ve Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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