Sarıyer'de bir kitabevinde korsan ürün satıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kitapevine yapılan operasyonda gizli bölmeler içinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan satışa hazır bandrolsüz 845 İngilizce kitap ve 175 adet CD olmak üzere toplam 1020 adet korsan ürün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda işyeri sahibi hakkında "5864 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.