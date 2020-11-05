Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Oğlunu bir ay sonra evlendirecekti. Ancak terör örgütü PKK tarafından, onu kandırılarak dağa kaçırdı. 90 yaşındaki Cemile Koşar, evlat nöbeti tutmak için Bingöl'den Diyarbakır'a gitti. "Gece gündüz oğlum için ağlıyorum. Beni niye bu hale düşürdüler. Acısı çok büyük. Oğlumun damatlığı çeyizleri evde duruyor." diye konuştu.

Cemile Koşar, oğlu Recep için eyleme başladı. Şimdi, 6 yıldır göremediği çocuğundan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Son aile ile birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı 168 oldu. 3 Eylül 2019'da başlayan eylemde şu ana kadar 19 aile çocuğuna kavuştu. Aileler, çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.