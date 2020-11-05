Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D.'yi yakalamak için çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışma sonucu hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.D., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

