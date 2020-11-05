İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Kasım’dan itibaren banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağı bildirildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.

