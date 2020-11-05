Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hatay'da kamu kurumlarına HES kodu zorunluluğu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay’da yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 9 Kasım’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Kasım’dan itibaren banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağı bildirildi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Hayat Eve SığarSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 13:34
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