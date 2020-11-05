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Niğde'de İbranice Tevrat ve tarihi belgeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir otomobilde, el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve zincir şeklinde belgeler bulundu.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve kutu içinde deri üzerine yazılı zincir şeklinde belge bulundu.
Eserler müzeye teslim edildi
Hatay'dan getirildiği belirlenen eserler, incelenmek üzerine Niğde Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan araçtaki B.Ç. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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