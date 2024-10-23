Sarıkeçili Yörükleri kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı

Konya'daki yaylalarda yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, soğuk havanın etkisini göstermesiyle develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesine gitmek için yola çıktı.

Gülnar'a ulaşan Yörükleri, ilçe Belediye Başkanı Fatih Önge yöresel şalvar giyerek karşıladı.

Önge, kendisinin de Yörük olduğunu belirterek, Yörük kültürünü her zaman yaşadıklarını ve yaşatacaklarını söyledi.

"Bugün itibariyle kışlak memleketleri Gülnar'a gelen Yörüklerimizi saygıyla selamlıyorum." diyen Önge, Yörüklerin, vatanın birliğinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Önge, Sarıkeçili Yörüklerinin her zaman yanında olduğunu kaydederek, ilçeye yerleşecek Yörüklerin ihtiyaçlarının karşılanacağının altını çizdi.