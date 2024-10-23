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Türkiye
AA 23.10.2024 03:46

Sarıkeçili Yörükleri kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı

Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları göç yolculuğunu ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesinde tamamladı.

Sarıkeçili Yörükleri kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Konya'daki yaylalarda yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, soğuk havanın etkisini göstermesiyle develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesine gitmek için yola çıktı.

Gülnar'a ulaşan Yörükleri, ilçe Belediye Başkanı Fatih Önge yöresel şalvar giyerek karşıladı.

Önge, kendisinin de Yörük olduğunu belirterek, Yörük kültürünü her zaman yaşadıklarını ve yaşatacaklarını söyledi.

"Bugün itibariyle kışlak memleketleri Gülnar'a gelen Yörüklerimizi saygıyla selamlıyorum." diyen Önge, Yörüklerin, vatanın birliğinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Önge, Sarıkeçili Yörüklerinin her zaman yanında olduğunu kaydederek, ilçeye yerleşecek Yörüklerin ihtiyaçlarının karşılanacağının altını çizdi.

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