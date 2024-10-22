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Türkiye
AA 22.10.2024 23:05

Nevşehir'de sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Boğazköy'de tarım işçisi olarak çalışan Göktekin ailesi, akşam yemeği için yaktıkları mangalı ısınmak için çadırın içine aldı.

Bir süre sonra rahatsızlandıklarını fark eden aile üyelerinin yardım talebi üzerine çevredeki çadırlarda kalan diğer tarım işçileri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice, Kadir, Mehmet ve Ayaz Göktekin'in karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göktekin ailesinin tedavileri sürüyor.

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