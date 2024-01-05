Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.01.2024 11:52

Sarıkamış Ekspresi Ankara'dan hareket etti

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresi, Ankara Tren Garı'ndan hareket etti.

Sarıkamış Ekspresi Ankara'dan hareket etti
[Fotograf: AA]

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gidecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak. Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen yıl olduğu gibi davetlileri yine Sarıkamış Ekspresi'yle Kars'a götürüyor.

Ankara Tren Garı'ndan saat 10.30'da başlayan ve yaklaşık 24 saat sürecek yolculukta tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars'ta Sarıkamış'a ulaşacak.

Sarıkamış Ekspresi Ankara'dan hareket etti

Trende yer alan Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, şehit çocuğu olduğunu söyleyerek, "Babam Sarıkamış'ta araç kazası sonucu şehit oldu. Kabir orada kaldı. 2-3 yılda bir Sarıkamış'a giderek hem babamın kabrini hem de 90 bin şehidimizi ziyaret ediyorum. Ben oraya gittiğim zaman gençlere buranın önemini anlatıyorum. Oralar tiyatro sahnesi değil, bizler de tiyatrocu değiliz. Ben yaralandığımda Adana'ya kadar sedyeyle geldim. Bu trende de Sarıkamış'a giden gençlere anlatacaklarım olacak. Burayı ziyaret eden gençler de dönüşte bambaşka düşüncede olacaklar" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Sarıkamış Şehit
Sıradaki Haber
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan 2023'te 1 milyondan fazla tır geçiş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Cuma namazı öncesi İsrail şiddeti canlı yayında
13:00
İsrailli bakanlar, Savaş Kabinesi toplantısında orduyu hedef alınca tartışma çıktı
12:48
Depremde 72 kişinin öldüğü otele ilişkin dava devam ediliyor
13:00
Hamas Yöneticisi el-Aruri'nin ailesi: Şehadet bizim için şereftir
12:34
TİGEM, 2023'ü rekorlarla geride bıraktı
12:36
Projenin yüzde 62'si tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ