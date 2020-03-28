Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı etkili oldu.

Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe sakinlerinden Faruk Çelik, mart ayında yoğun kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, ”Bu mevsimde bu kadar fazla kar yağması çok enteresan" dedi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı.