Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarayburnu açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da Sarayburnu açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı’ya yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 09:36
- 09:19
- 09:20
- 09:03
- 08:42
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da tren rayına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz