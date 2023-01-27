Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis, evde bir çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesedin 2 yaşındaki M.A.K'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan iki çocuk koruma altında

Evde bulunan biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki iki çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi 27 yaşındaki G.K'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı öğrenildi.

Polis, çocuğun annesi G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı.

Çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.