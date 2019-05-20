Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı öne sürülen bir erkek şüpheli de Eskişehir dışında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Polis, elde edilen güvenlik kameraları ve deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten açıklama

Öte yandan, Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin silahla rehin alınarak evdeki kasalarının soyulmasıyla ilgili, şirketten açıklama yapıldı.

Şirketin yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs gecesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın, Eskişehir'deki konutlarında planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan saldırıya uğradıkları anımsatıldı.

"Üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz."

Açıklamada, medyaya yansıyan haberleri takiben, dünya ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşanlara teşekkür edildi.

Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini silahla rehin alan hırsızlar evdeki kasayı soyarak kayıplara karışmıştı.

Kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girmişti.

Kaynak: AA