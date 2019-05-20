Türkiye

İş insanı Sarar'ın evini soyanlar için Türk İnterpol'ü devrede

20 Mayıs 2019 Pazartesi 01:38 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 01:57

Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi. Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı. Kaynak: AA Etiketler: zehra sarar iş insanı eskişehir cemalettin sarar

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