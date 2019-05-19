Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesinin 39,29 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 09.44'te meydana geldi.

3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem hasara yol açmadı.

Bodrum'da arka arkaya 2 deprem

Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bodrum'un 10,19 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Bodrum açıklarında saat 17.47 sıralarında 3,9 büyüklüğünde üçüncü deprem yaşandı.

Merkez üssü Turgutreis ilçesinin 45.91 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, 20.49 kilometre derinlikte oldu.

Kaynak: DHA