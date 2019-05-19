Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda dün akşam gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz. pic.twitter.com/CHPSCGTXPn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2019

Sosyal medya hesabı Twitter'dan dün akşamki program sırasında gençlerle birlikte çektiği 'selfie' fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber