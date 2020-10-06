Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. İşçi servisi, iki minibüs ve tırın karıştığı kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen araç yan yola girmek istedi. Bu araca, işçi servisi midibüsü, minibüs ve tır çarptı.
Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs yan yatarken, minibüs ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Olayda yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: zincirleme trafik kazası şanlıurfa işçi servisiSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 10:09
Son Haberler
- 11:07
- 11:05
- 11:01
- 11:07
- 11:09
Sıradaki Haber
Hatay'da motosiklette 516 tarihi sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz