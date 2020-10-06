Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hatay'da motosiklette 516 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları motosiklette 516 adet sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Hatay Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde kolluk devriyesi yapan ekipler, saat 23.30 sıralarında şüphelendikleri motosikleti durdurdu.
Durdurulan motosiklette poşet içerisine koyulmuş vaziyette 516 adet tarihi sikke ve objeler ele geçirildi.
Motosiklet sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
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