Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Üniversitede işe alma vaadiyle 63 kişiyi dolandırdılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tokat'ta 6 kişi, "üniversitede işe alacağız" vaadiyle 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandırdı. Kendisini "doçentim" diye tanıtan kişinin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye götürüldü.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin ‘üniversitede işe alacağız’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.
Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Doç. Dr. olarak tanıtan R.B. isimli şahsın, işe girmek isteyenlerden ’Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım’ diyerek para ve koyun istediği tespit edildi.
Polisin takibi sonucu dolandırıcılık yapan 6 kişi, KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler; R.B., H.N. İ.Ö., H.A., M.A. ve C.D.’nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tokat dolandırıcıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 09:23
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