Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüste bulunan 42 yolcu güvenli bir alana götürüldü.
Alınan bilgiye göre, 47 PB 749 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası mevkiinde alev aldı.
Durumu fark eden otobüsteki görevliler, aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri ise otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü.
Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin otobüsü güvenlik şeridine çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: yolcu otobüsü pozantı AdanaSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 04:45
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