Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada içerisinde asit bulunan tankın delinmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada içerisinde asit olan tank, henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi.
Bu esnada tankın yanında çalışan 3 işçi, aside maruz kalarak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan 2 yaralı daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: izmir fabrika asit tankıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 00:25
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