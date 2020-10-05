Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1820 litre sahte içki ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar ve Hasalan mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, toplam 1820 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler buldu.
Gözaltına alınan Ş.K, A.E. ve E.G. ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: sahte içki operasyonu ManisaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 21:45
Son Haberler
- 22:51
- 23:01
- 22:35
- 22:22
- 22:12
Sıradaki Haber
Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz