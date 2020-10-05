Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.
Marmaris açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Haberler
- 21:27
- 21:19
- 21:01
- 20:50
- 20:31
Sıradaki Haber
Çorabına sakladığı 3 kilogram altınla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz