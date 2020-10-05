Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve bir uçak ile havadan, 7 arazöz, 4 su tankeri, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: orman yangını antalyaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 20:32
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