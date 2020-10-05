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Denizli'de ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ambulansın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alaattin Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya karayolunda, M.B. yönetimindeki ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Elif Hanım Yıldız'a çarptı.
Yıldız, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.
Ambulansta görevli sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldız hayatını kaybetti.
Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücü M.B. ise gözaltına alındı.
Etiketler: denizli ambulans kazası denizli devlet hastanesiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 17:51
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