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Belediyeden yardım istedi, denize düşürdüğü telefonunu sualtı ekipleri çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da bir genç denize düşürdüğü cep telefonu için belediye başkanından yardım istedi. Cep telefonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla sualtı ekipleri tarafından çıkarılarak gence teslim edildi.
Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde telefonunu denize düşüren Hamza Buyruk, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, bu sırada sahilde yürüyüş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanına giderek yardım istedi.
Gencin isteğini kırmayan Başkan Güler'in talimatıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı ekibi yönlendirildi.
Telefonun düştüğü noktada çalışma başlatan iki dalgıç, yaklaşık 10 dakikada buldukları telefonu sudan çıkarıp Buyruk'a teslim etti.
Buyruk, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.
Etiketler: orduSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 17:44
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