Haber Giriş: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
İstanbul Arnavutköy'de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Yolcuların kontrollü bir şekilde indirildiği otobüsteki yangına ilk müdahaleyi aynı güzergahtaki diğer İETT otobüslerinden temin edilen yangın tüpleriyle müdahale edildi.
Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında İETT otobüsünde hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul İETT yolcu otobüsü yangın arnavutköy hattıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 20:50
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