Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: Getty (arşiv)]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, çok miktarda uyuşturucu, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile 6 bin 320 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz