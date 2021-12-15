İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, çok miktarda uyuşturucu, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile 6 bin 320 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.