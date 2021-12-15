Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.
Güdül'ün Sorgun, Çamlıdere'nin Güney, Çubuk'un Avcıova, Kızılcahamam'ın Süleler ve Sümer mahalleleri başta olmak üzere gece başlayan kar, kırsal ilçelerde etkili oldu.
Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Bazı bölgelerde, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşmasıyla ulaşımda aksama yaşanırken, yüksek mevkilerde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattıklarını, kent merkezinde de olası kar yağışı için önlemlerini artırdıklarını bildirdi.
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