Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ülkenin en yeni kayak merkezleri arasında olan Keltepe'nin kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Vali Gürel, kayakseverleri beklediklerini vurgulayarak, karın tadını çıkaran misafirlerin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konaklayabileceklerini hatırlattı.