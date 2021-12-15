Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lessi'nin yavrularının ısınma keyfi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum'da 10 yavru kangal, yakılan ateşin etrafında toplanarak ısındı. Yavruların sevimli halleri ilgi çekti.
Erzurum'un Olur ilçesinde "Lessi" adlı kangal köpeği 10 yavru dünyaya getirdi. Köpeğin sahibi "Lessi"ye yiyecek hazırlamak için dışarıda ateş yaktı.
O sırada yavru köpekler ateşin etrafında yan yana sıralanarak ısınmaya çalıştı.
Sosyal medyada paylaşılan yavruların görüntüsü büyük ilgi gördü.
Etiketler: Erzurum Köpek Sosyal Medya
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