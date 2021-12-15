Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Kepek yüklü kamyon motosikletli kuryenin üzerine devrildi
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda buğday kepeği yüklü kamyon, motosikletli kuryenin üzerine devrildi. Vatandaşlar tarafından buğday kepeğinin altından çıkarılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda seyreden buğday kepeği yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletli kuryenin üzerine devrildi.
Kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında kalan kurye, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Lessi'nin yavrularının ısınma keyfi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz