İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, istihbarat çalışmaları sonucu kent girişinde durdurulan iki araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 parça sikke, yüzük ve çeşitli objeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler H.Ç. ve R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bu operasyon dahil son üç ayda tarihi eser kaçakçılarına yaptığı 7 operasyonda 178 sikke, 41 yüzük, 84 obje, 4 heykel, el yazması kitap olmak üzere 308 eser bulundu. 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.