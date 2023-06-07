Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2023 12:52

Şanlıurfa'da usulsüz yeşil reçete operasyonunda 9 gözaltı

Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da usulsüz yeşil reçete operasyonunda 9 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, çok sayıda yeşil reçeteli ilacın yanı sıra düzenlenmiş reçeteler, kimlik fotokopileri ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa Kaçakçılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Meclis yeni başkanını seçiyor
13:55
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kampanya süreci başladı
14:03
Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
13:43
İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
13:40
Hindistan'dan ABD'ye giden uçak Rusya'ya indi
13:40
Çalınan motosikletini teslim aldı, park halindeki otobüse çarptı
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
FOTO FOKUS
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ