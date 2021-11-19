Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır 3 kişi ise yaralandı.
Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil ile Suphi Güneş'in kullandığı hafif ticari araç, Birecik-Şanlıurfa kara yolunun Çoğan Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde, ağır yaralı Mehmet Cengiz ise hastanede hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Suphi Güneş ile araçta bulunan Tekin ve Şahin Güneş yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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