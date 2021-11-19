Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde bulunan iki katlı binada, Lütfi Balcıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaptığı incelemede yalnız yaşayan Balcıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım, "İçeride bir adam vardı, o adamı kimse tanımıyor, tek başına yaşıyormuş. Evin elektriği de kesik olduğu için büyük ihtimal yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor çünkü evde elektrik yok" dedi.