İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısını yakalamak için özel ekip kurdu.

Olayın yaşandığı bölgedeki 148 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 30 yaşındaki T.D. olduğunu belirledi.

Şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarına zanlının fotoğrafları gönderildi. Ayrıca şüphelinin gidebileceği yerlere ekip yönlendirildi. Ekipler, T.D'yi bir iş yerinde saklanırken yakaladı.

Adliyeye sevk edilen T.D, pişman olduğunu ve olay sırasında alkollü olduğunu söyledi.