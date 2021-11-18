İstanbul’un Pendik ilçesinde 7 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 3 çocuk babası 53 yaşındaki Haydar Zurnacıoğlu kendisini odaya kilitleyerek pencereyi açtı ve binanın dış cephesini tutuşturdu.

Binayı tekrar ateşe vermek istedi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Zurnacıoğlu'nun bulunduğu odaya giremeyince yangına bitişik dairenin balkonundan müdahale etti. Daha sonra Zurnacıoğlu, binanın dış cephesini tekrar ateşe vermek istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, binaya müzakereci polis istedi. Müzakereci polis Zurnacıoğlu'nu uzun süre ikna etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri bu sırada binanın bahçesine atlama çadırı kurarak önlem aldı.

Devreye özel harekat polisleri girdi

Ekiplerin çabası yetersiz kalınca bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Bu sırada Zurnacıoğlu'nun bulunduğu odada alevler yükseldi. Özel harekat ekiplerinin bir kısmı binaya girerken, iki özel harekat polisi ise itfaiye aracının sepetine çıkarak en üst kata ulaştı.

Zurnacıoğlu yaklaşık 2 buçuk saatin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.