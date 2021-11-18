Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayıp 2 kardeş İznik Gölü’nde aranıyor
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da ailesine "İznik Gölü’nde intihar edeceğiz" diyerek kayıplara karışan 2 kardeş, jandarma ekibi tarafından göl etrafında arıyor.
Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hasan K. ve 31 yaşındaki Hüseyin K. isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölü'nde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.
Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen çok sayıda jandarma ekibi İznik Gölü’nde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı.
Etiketler: Bursa İznik Jandarma Genel Komutanlığı
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