Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hasan K. ve 31 yaşındaki Hüseyin K. isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölü'nde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.

Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen çok sayıda jandarma ekibi İznik Gölü’nde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı.