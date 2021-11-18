Geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınan, tedavisinden sonra nakil ameliyatını olana kadar hastanede gözetim altında tutulmak üzere servise 12 yaşındaki Emirhan Taçyıldız, Türkiye'de kalp nakli için bekleyenler arasında ilk sıradaydı.

Emirhan, beklenilen nakil gerçekleşemeden, aynı zamanda doğum günü olan 16 Kasım'da yaşamını yitirdi. Cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Elimde olsa her şeyimi bağışlardım"

Doğum gününden iki gün önce sesini tüm Türkiye'ye duyuran ve organ bağışı çağrısında bulunan Emirhan, "Bağışlasınlar, onların bileceği bir şey ama ben olsam ben de bağışlardım. Elimde olsa her şeyimi bağışlardım" demişti.

"Bütün aile organlarımızı bağışlama kararı aldık"

Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan'ın amcası Ahmet Taçyıldız, "Keşke organ bağışı Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışladıkları organları insanlarda nasıl hayat bulduğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak Emirhan'ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanlarımız bunu yapar" dedi.