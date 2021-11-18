Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan 39 yaşındaki Mümtaz H. henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.