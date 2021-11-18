Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan 39 yaşındaki Mümtaz H. henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.
Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları Kahramanmaraş
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